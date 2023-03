Vlahovic-Chiesa, la Juventus stende il Friburgo e vola ai quarti di finale di Europa League (2-0)

La Juventus si aggiudica anche il ritorno contro il Friburgo: 2-0, decide il rigore di Dusan Vlahovic e il gol nel finale di Federico Chiesa. La Juve spinge tanto sul fianco destro con Cuadrado e Fagioli ma la prima grandissima occasione è per i padroni di casa, ma Szczesny è attento sul tentativo di Ginter. Al 28′ prosegue la maledizione del gol per Vlahovic. Dopo un’azione prolungata in area del Friburgo, il serbo conclude in rete. L’esultanza è rabbiosa, è felicità pura. Tutti ad abbracciarlo ma il VAR ravvisa una posizione di fuorigioco di Kean precedente che porta il gol a essere annullato. Il serbo è carico, ha una voglia matta, ci prova in ogni modo e al 38′ il suo mancino finisce a lato. L’azzurro con un diagonale al 41′ costringe Flekken al miracolo, poi sul prosieguo dell’azione c’è Gatti in area che conclude a rete. Il VAR vede un mani di Gulde: doppio giallo, Friburgo in dieci e rigore. Batte Vlahovic: forte, centrale, 1-0 Juventus. Nella ripresa i ritmi si abbassano. Ma al 58′ Szczesny ha salvato nuovamente i bianconeri: su calcio piazzato batti e ribatti in mezzo all’area di rigore, alla fine Holer ci prova in spaccata, ma il portiere bianconero chiude la porta e salva il vantaggio. Al 95′ arriva anche il sigillo finale di Federico Chiesa per la qualificazione ai quarti della Juventus di Europa League.

Foto: Instagram Juventus