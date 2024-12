Vlahovic: “Capisco il rammarico e avete tutto il diritto di manifestarlo”

Dusan Vlahovic ha cercato di placare gli attriti con i tifosi della Curva Sud bianconera, scaturiti nel post gara contro il Venezia ieri sera, pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram.

“Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme”.

Foto: Instagram Juventus