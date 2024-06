Vlahovic: “Apriamo un nuovo ciclo, sicuramente punteremo al titolo”

Dusan Vlahovic, bomber della Juventus e mattatore nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni dei media ufficiali della Federcalcio serba. Queste le sue parole:

“La Juventus è uno dei più grandi club al mondo, il più grande in Italia e sono abituati a vincere trofei ogni anno. Per quanto riguarda lo scudetto, fino a febbraio eravamo in corsa con l’Inter, ma alla fine loro hanno vinto meritatamente. Su questo non ci sono dubbi, ma questa stagione potrebbe essere un grande trampolino di lancio e stimolo. Abbiamo visto che possiamo farcela e che abbiamo delle possibilità, quindi sicuramente la Juventus deve tornare a vincere lo scudetto e avere l’ambizione di vincere i campionati”. Poi prosegue, come riportato nella traduzione di TuttoJuve.com: “Se lo vinceremo l’anno prossimo, non lo sappiamo. Sicuramente apriamo un nuovo ciclo, abbiamo molti giovani giocatori, ma sicuramente punteremo al titolo. Per quanto riguarda la coppa, siamo tutti molto felici.”

Foto: instagram Juventus