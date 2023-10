Vlahovic ancora non al meglio. Lascia il ritiro della Serbia

Dusan Vlahovic salterà i prossimi impegni in Nazionale con la Serbia. L’attaccante della Juventus, out per il derby sabato scorso a causa di problemi alla schiena, aveva raggiunto il ritiro della Nazionale nella giornata di ieri ma dopo alcuni test, si è deciso di rimandarlo a casa. A darne ufficialmente la notizia sono i canali ufficiali della Federcalcio serba.

Questo l’annuncio della Serbia sul forfait di Vlahovic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)

Foto: Instagram Vlahovic