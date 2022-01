Vlahovic alla Juve: cifre confermate. Base da 67 milioni più 8 di bonus

Confermate le cifre, svelate ieri sera da Sportitalia, per il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juve. La base dovrebbe essere di 67 milioni più 8 di bonus per arrivare a 75. Utilizziamo il condizionale perché in situazione del genere può cambiare qualche virgola, ma l’accordo definitivo è stato completamente raggiunto. Al punto che gli agenti di Vlahovic sono al lavoro per gli ultimi dettagli sul contratto da 7 milioni a stagione più bonus. In modo da permettere all’attaccante serbo di volare presto da Allegri per visite, firma e annuncio.

FOTO: Twitter Fiorentina