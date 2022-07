Vlahovic alla Gazzetta: “La Juve è come me, conta solo vincere. Voglio lo scudetto e 30 gol”

Cresce l’attesa, mancano meno di 20 giorni all’inizio della Serie A. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic ha parlato dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione. Di seguito un’anticipazione dell’intervista che sarà disponibile nell’edizione del quotidiano sportivo di domani: “La Juventus è come me, conta solo vincere. Voglio lo scudetto e 30 gol”.

Foto: Instagram Vlahovic