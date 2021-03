Vlahovic: “Alla Fiorentina sto benissimo: sono arrivato ragazzino e mi ritrovo uomo. Il contratto? Scade nel 2023, c’è tempo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, reduce dalla tripletta al Benevento, ha parlato della sua esperienza in Toscana e del paragone con Ibra. Queste le sue parole: “A Firenze sto bene. Ho un contratto fino al 2023, in Viola sto benissimo e mi amano. Sono arrivato ragazzino, mi ritrovo uomo, ci sarà tempo per parlare di contratto“.

Sul paragone con Ibra: “Il paragone è una responsabilità. Non mi sono mai piaciuti, ma essere accostato ad un campione come lui è un onore e una responsabilità. Un ragazzo come me deve comunque mantenere sempre equilibrio perché c’è il rischio di bruciarsi“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina