Vlachodimos: “Contro la Juve siamo fiduciosi. Futuro? Mi trovo bene qui. Il calcio è pieno di speculazioni”

Insieme a Schmidt, tecnico del Benfica, alla conferenza stampa che avvicina la sfida di Champions contro la Juventus c’era anche Vlachodimos. Il portiere del club portoghese ha analizzato la gara, parlando anche del suo futuro: “Sappiamo che è una squadra esperta con diversi giocatori di qualità. Proveremo a fare del nostro meglio, siamo fiduciosi, siamo in un buon momento. Faremo una grande partita e come sempre proveremo a vincere”. Sul futuro: “Sono sempre stato bene qui, vedremo cosa ci riserverà il futuro Il calcio è pieno di speculazioni, io sono concentrato su di me e sul lavoro con l’allenatore e con il preparatore dei portieri”.

Foto: Daily express