Viviano non ha dubbi: “Benzema su Donnarumma? È sempre fallo”

Continua a far discutere l’episodio che, nella partita disputata ieri fra Real Madrid e Paris Saint-Germain, ha portato al pareggio della formazione spagnola. L’occasione è nata infatti da una palla recuperata da Karim Benzema, andato a pressare il portiere Gianluigi Donnarumma: secondo l’ex arbitro Luca Marelli non si trattava di un’azione fallosa, opinione non condivisa dal portiere Emiliano Viviano, ora in Turchia fra le fila del Fatih Karagümrük.

L’ex arbitro ha infatti affermato sul proprio canale Twittter: “Contatto Donnarumma/Benzema sul pareggio. Non protesta nessuno tranne il portiere. Come detto mille volte, questi mezzi contatti, in campo internazionale, non vengono nemmeno presi in considerazione”. Al post ha risposto proprio il portiere, che ha commentato: “Scusa Luca, ma Benzema non ha possibilità di prendere la palla, e credo che il regolamento dica questo. Per me è sempre fallo (per me)”.

A sua volta, lo stesso Marelli ha risposto: “Emiliano, prendo atto della tua opinione. Ma, nella mia visione di un gioco di contatto, quello non è mai fallo. Ieri sera la partita è stato uno spettacolo anche grazie a Makkelie (per quanto non precisissimo nella prima mezz’ora) che ha fischiato 21 volte e mai questi contatti”.

Foto: Facebook personale Viviano