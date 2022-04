Viviano: “Ho consigliato Meret alla Fiorentina, mi piace tantissimo”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina ora in forza ai turchi del Fatih Karagümrük, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, in una chiacchierata dove ha espresso il proprio gradimento nei confronti di Alex Meret, estremo difensore del Napoli: “Mi piace tantissimo, l’ho consigliato alla Fiorentina. Allo stesso tempo, capisco perché gioca Ospina. È bravo a impostare da dietro, ha esperienza e grande tempo, mentre Meret non ha avuto tanta continuità“.

Foto: Twitter Napoli