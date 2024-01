Vivarini: “Bisogna fare una statua a questi ragazzi. Peccato per le poche presenze allo stadio”

Il Catanzaro dopo tre sconfitte consecutive, batte il Lecco in un pritotecnico 5-3. Vincenzo Vivarini, tecnico dei calabresi, ha così parlato in conferenza stampa: “Bisogna fare una statua a questi giocatori ed elogiarli all’infinito, vincere una partita di Serie B è una cosa straordinaria e vedo che si dà troppa poca importanza a queste vittorie. Oggi era determinante, a livello emotivo i miei calciatori hanno fatto cose straordinarie: sono andati oltre le loro possibilità, non ho parole per ringraziarli ma è chiaro che ci sia da lavorare. Non sono mai stato così contento. Oggi non c’era il pienone e questo mi dispiace perché la squadra va vista anche quando soffre”.

