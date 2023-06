Dalla Spagna: Barcellona pronto a chiudere per Vitor Roque, cifra sui 30-35 milioni

Il Barcellona è molto vicino a finalizzare la firma di Vitor Roque. Secondo Marca per tutto il weekend sono stati in corso colloqui con l’Atletico Paranaense per chiudere un’operazione che si aggirerà intorno ai 30 o 35 milioni di euro più variabili. La predisposizione di tutte le parti è buona e si potrebbe raggiungere a breve un accordo, di cui restano ancora alcuni punti da negoziare. Tuttavia, Vitor Roque non si unirà al Barcellona quest’estate. Questa opzione è già stata completamente esclusa e le trattative sono ora focalizzate sulla possibilità che possa arrivare nel prossimo mercato invernale. I due club stanno negoziando su questi termini. Per il Barcellona la trattativa è stata guidata da Deco, mentre per il club brasiliano è stato Alexandre Mattos, direttore generale del club sudamericano. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni per raggiungere un accordo definitivo, pur sapendo che il giocatore non si unirà in nessun caso alla squadra nel prossimo mercato. Gli acquisti per questa estate sono sostanzialmente concentrati su un trequartista e un pivot per ricoprire il posto lasciato libero da Busquets.

Foto: Instagram Vitor Roque