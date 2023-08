Vitor Roque può arrivare al Barcellona già da questa estate

Vitor Roque potrebbe sbarcare a Barcellona già quest’anno e non l’anno prossimo, come prevedono gli accordi attuali con l’Athletico Paranaense. Potrebbe essere proprio lui – secondo quanto riferisce As – il sostituto dì Dembélé, che potrebbe lasciare la Catalogna quest’estate. I blaugrana, infatti, hanno bisogno di aggiungere più imprevedibilità al loro attacco, e lui potrebbe essere il giocatore ideale. Ma per anticipare il suo arrivo, sempre secondo il quotidiano spagnolo, servirebbero due condizioni: una è la cessione di Dembélé e di altri giocatori come Kessie e Lenglet, l’altra è che la sua squadra venga eliminata dalla Coppa Libertadores: nell’andata degli ottavi, il Bolívar ha sconfitto 3-1 l’Athletico, il ritorno c’è mercoledì prossimo. In questo caso, un’eliminazione dei brasiliani andrebbe a tutto vantaggio della squadra di Xavi.

Foto: Instagram Vitor Roque