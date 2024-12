Vitor Roque: “Mi vedo in gol contro il Barcellona, ma non esulterò”

Il percorso dell’attaccante Vitor Roque al Barcellona, acquistato la scorsa stagione per circa 30 milioni di euro, non è andata come sperato da entrambe le parti, anche per via di un rapporto turbolento con l’ex allenatore Xavi. Oggi il brasiliano classe 2005 è al Betis, e ritroverà il club blaugrana nella sfida di domani. Roque ha rilasciato un’intervista a Goal TV, in cui ha parlato proprio della gara di domani.

“Se segno un gol al Barça, non lo festeggerò, per rispetto. Affronto questa partita come tutte le altre, quindi sì, mi vedo segnando, se Dio vuole, perché per questo si lavora tutta la settimana. Dobbiamo entrare in campo concentrati per ottenere la vittoria. Piano piano mi sto adattando al Betis, con perseveranza e lavoro, e le cose stanno andando bene. Ora voglio segnare gol per aiutare la squadra”.

Vitor Roque elogia anche diversi compagni del Barcellona: “Sicuramente quelli che più mi colpiscono sono Raphinha, Yamal e Frenkie de Jong“.

Foto: Instagram Roque