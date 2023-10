Vitor Roque: “Ho sempre voluto il Barcellona. Il mio sogno è seguire le orme di Ronaldo”

Intervistato da El Mundo Deportivo, Vitor Roque, attaccante brasiliano che da gennaio giocherà nel Barcellona, ha spiegato le sue sensazioni in vista del passaggio in blaugrana.

Queste le sue parole: “Non è facile non pensare al Barça, ma cerco di restare con la mente tranquilla. Ho sempre avuto la volontà di andare al Barcellona, non ho mai temuto che potesse interrompersi la trattativa. Volevo solo il Barcellona. Ronaldo? Sono felice mi paragonino al Fenomeno. È stato un giocatore incredibile al Barcellona, ​​anche nella nazionale brasiliana, quindi spero di poter seguire le sue orme”.

Foto: Instagram personale