VITOR REIS, UN PREDESTINATO

Uno dei club che negli ultimi anni sta lanciando tantissimi giovani interessanti, futuri campioni del calcio mondiale è il Palmeiras, club brasiliano che si sta prendendo le scene a livello nazionale e sudamericano. Su tutti ci viene da pensare a Endrick, passato al Real Madrid, ma non solo, c’è Estevao Willian, Lira, 17enne in rampa di lancio e poi c’è Vitor Reis, difensore centrale di 18 anni del Palmeiras, che è attualmente seguito da diverse squadre europee di alto livello, tra cui Real Madrid, Manchester United, Arsenal e Paris Saint-Germain e ovviamente le italiane, che però difficilmente possono competere con queste potenze economiche europee e inserirsi in un’asta. Le sue prestazioni in Brasile hanno attirato l’attenzione non solo per la sua abilità tecnica, ma anche per la sua presenza fisica e l’intelligenza tattica, ricordando che è un classe 2006 e ha 18 anni compiuti a gennaio.

Reis è noto per la sua forza nei contrasti e la sua capacità di leggere il gioco, qualità che ricordano quelle di difensori come Eder Militao, Marquinhos, lo stesso Bremer della Juventus, per parlare di suoi connazionali. Riesce a giocare anche come terzino destro, dimostrando buona capacità di corsa, deve migliorare a livello di cross e possesso del pallone. Un giocatore duttile che aggiunge versatilità alla sua posizione principale. A livello giovanile, ha rappresentato il Brasile nell’Under 16 e Under 17 della Selecao ed è spesso stato il capitano della sua squadra, dimostrando così anche doti di leadership in campo​.

Il suo contratto con il Palmeiras ha una clausola di rescissione di 100 milioni di euro, insomma, un vero e proprio crack per chi deciderà di investire su di lui.

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis è nato a São José dos Campos il 12 gennaio 2006.

E’ cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras, con cui ha firmato il primo contratto professionistico a fine 2022. Nell’ottobre del 2023 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati dopo il primo gennaio del 2006 stilata da The Guardian.

Ha debuttato in prima squadra il 27 giugno 2024 nell’incontro di Série A perso 3-0 contro il Fortaleza ed il 2 luglio seguente ha segnato il suo primo gol nel successo per 2-0 contro il Corinthians. Ha vinto un campionato paulista nel 2024 con i verdi e si appresta alla volata finale quest’anno per cercare il bis nella massima serie brasiliana, in un duello con il Botafogo.

Reis ha un contratto con il club brasiliano fino a dicembre 2028. Difensore centrale atletico, alto 186 cm, Reis ha collezionato 15 presenze in prima squadra per il Palmeiras e ha segnato due gol.