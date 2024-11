Vitor Bruno su Amorim: “Ciò che ha conquistato è frutto del suo lavoro”

Il tecnico del Porto Vitor Bruno, ha parlato a Record dell’annuncio di Amorim sulla panchina del Manchester United, che raggiungerà non prima dell’11 novembre.

“Rúben prende le decisioni che deve prendere, è adulto e sa cosa è meglio per lui. Tutto ciò che ha conquistato è frutto del suo merito. Tutto quello che ha fatto, la squadra tecnica, la struttura, tutti hanno un merito in ciò che ha ottenuto nel tempo. Questo, di certo, è il risultato di molto lavoro e di notevoli investimenti. Noi, da questo lato, cerchiamo di fare del nostro meglio ogni giorno. Il sostituto? Ci sono dinamiche consolidate, (Amorim, ndr) è lì da quattro anni e mezzo. Capisco il punto. Quella stabilità che Rúben ha sottolineato è ciò che tutti sognano di avere. E la conoscenza per gettare le basi, quella conoscenza nello Sporting è profonda. Dobbiamo competere allo stesso modo. Chi verrà lo farà per fare del suo meglio”.

Foto: Instagram Vitor Bruno