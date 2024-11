Vitor Bruno (Porto): “Contro la Lazio sarà una gara da Champions. Vogliamo vincere”

Vitor Bruno, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, di Europa League, definendo questa, una gara da Champions.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una squadra ambiziosa con un’identità molto chiara. Ha tante soluzioni, ci sono dei cambi tra Serie A ed Europa League, cambia il profilo individuale ma non il concetto di squadra. Per questo ha perso solo una gara nelle ultime nove, poi magari se gioca Vecino piuttosto che Rovella cambia qualcosa, così come se gioca Zaccagni o Noslin. Noi però veniamo qui per proporre il nostro gioco e cercheremo di vincere”.

Chi può legare meglio le due fasi di gioco a centrocampo? “Dipende dall’avversario, se abbiamo bisogno di un centrocampista più offensivo o più difensivo. Dipende sempre dal tipo di avversario che troviamo di fronte”.

La sfida di domani è tra due squadre di Champions? Cosa vi aspettate domani dalla Lazio?

“Si, sicuramente domani si affronteranno due squadre di Champions, il nostro obiettivo intanto è vincere domani, poi penseremo al resto e al tornare in Champions. Ci aspettiamo la Lazio di sempre, mi sono dimenticato di parlare con Nehuen della partita che ha giocato con l’Udinese. Ci aspettiamo una Lazio verticale, che attacchi molto la profondità e che giochi in maniera molto offensiva. Spero che avremo la stessa sicurezza che ha avuto oggi Nehuen in conferenza parlando della Lazio”.

Foto: sito Porto