Vitor Baia: “Accordo tra il Porto e il Milan per Taremi”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, Vitor Baia ha fatto il punto della situazione circa la trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi. Così il dirigente dei lusitani, intercettato da Tancredi Palmeri: “Accordo raggiunto tra Porto e Milan per Taremi. Ma manca ancora il giocatore. Le trattative vanno avanti”.

Foto: Taremi Instagram