Vitinha, tre club interessati: c’è anche il Bologna

Vitinha, porrebbe lasciare l’OlympiqueMarsiglia. E secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, sulle tracce del centravanti portoghese classe 2000 ci sono Bologna, Porto e Siviglia. In questa stagione ha collezionato 23 presenze tra Ligue 1 ed Europa League, impreziosite da 4 gol e 3 assist. Ricordiamo che il Bologna è sempre in pressing su Santiago Castro, attaccante in uscita dal Velez.

Foto: Instagram Vitinha