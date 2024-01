Vitinha saluta l’OM: “Oggi comincio un nuovo capitolo, grazie di tutto!”

Vitinha, è arrivato ieri sera per le visite mediche ed è prossimo a diventare un giocatore del Genoa, ha voluto salutare i suoi sostenitori francesi con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Oggi segna un nuovo capitolo nella mia vita. Porto con me l’apprendimento, l’esperienza e i ricordi del mio tempo trascorso a Marsiglia . Sono grato per il sostegno ricevuto dal club e dai tifosi. Grazie Marsiglia, a presto!”.

Foto: Instagram Vitinha