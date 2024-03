Vitinha: “Mi piace molto stare al Genoa, ma non so se resterò. Dipende da molte cose”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vitinha, attaccante del Genoa, ha così parlato dopo la gara persa 3-2 contro il Monza nella quale ha segnato la prima rete in Serie A: “Siamo entrati un po’ male ma la nostra reazione è stata molto buona, non è basta per vincere ma dobbiamo continuare così”.

Sul futuro: “Non so se resterò al Genoa, dipende da molte cose. Mi piace molto stare qui, vedremo”.

Foto: Instagram Vitinha