VITINHA, IL GRIFONE HA UN NUOVO BOMBER

Negli ultimi giorni di calciomercato il Genoa si regala un bel colpo in attacco. Si tratta del portoghese Vitinha, classe 2000, in arrivo dal Marsiglia. Da non confondere con l’omonimo Vitinha, centrocampista del PSG, anche lui portoghese e classe 2000. Si tratta di una operazione di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Un acquisto importante, dunque, per il Genoa che guarda anche al futuro, per garantire maggiore rotazione in attacco ma anche un eventuale compagno di reparto a Retegui. Il Genoa ha battuto una bella concorrenza, con Porto e Siviglia interessate al calciatore.

Vítor Manuel Carvalho Oliveira, in arte Vitinha, nasce a Braga il 15 marzo 2000.

Calcisticamente cresce nel settore giovanile dello Sporting Braga, gioca con la formazione riserve durante la stagione 2020-2021; debutta in prima squadra il 13 gennaio 2021, in occasione dell’incontro di Copa de Portugal vinto per 5-0 contro la Torreense, realizzando anche un gol. Saranno due le stagioni con la compagine portoghese, dove totalizza 42 presenze, mettendo a segno 14 gol. Esordisce anche in Europa League, dove segna anche 5 gol complessivi, 4 nella stagione 2022-23. Stagione che vede il Braga riuscire anche a conquistare un posto in Champions League.

Il 31 gennaio 2023 viene acquistato dai francesi dell’Olympique Marsiglia per circa trenta milioni di euro. Investimento importantissimo per il club transalpino, che punta sulle qualità di questo ragazzo per rilanciarsi. In Francia gioca con costanza, chiude la scorsa stagione con 15 presenze e 3 gol, altri 3 gol li ha totalizzati nella stagione in corso. Ora si accinge a lasciare il Marsiglia con il totale di 32 presenze e 5 gol.

Lo attende il Genoa e la Serie A, dove potrà dimostrare le sue qualità e inseguire un sogno, chiamato Nazionale portoghese. Infatti, Vitinha, dopo aver fatto tutte le trafile con la Nazionale Lusitana, fino all’Under 21, dove fu grande protagonistacon 4 gol anche allo scorso Europeo di categoria, non ha mai ottenuto una presenza nella Nazionale maggiore, suo grande obiettivo.