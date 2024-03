Vitinha: “Esperienza al Genoa positiva. Voglio aiutare la squadra con gol e assist”

Vitinha, attaccante portoghese del Genoa, arrivato a gennaio dall’Olimpyue Marsiglia, ha parlato a Sky dei suoi primi mesi con i grifoni.

Queste le sue parole: “Sono molto felice perché il club mi ha accolto e trattato bene. Spero di poter aiutare il gruppo facendo gol, assist e prestazioni positive. Questo è importante per la società e spero per me. Sono contento di essere qua e di aver segnato, spero di continuare così. Genova finora è un’esperienza molto positiva, sto ricevendo supporto da parte del club e dei tifosi. Questo mi ha aiutato e cercherò di ripagare l’affetto ricevuto con il lavoro sul campo”.

Foto: Instagram personale