Vitinha: “Contro la Juve abbiamo fatto bene, ma bisogna sempre migliorare. Dovevamo chiudere la gara”

Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando anche la gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Mi sono trovato molto bene contro la Juventus. Era stato già così nelle partite di campionato, ma sapevo che la Champions League era diversa. Le persone stavano aspettando questo momento, stavano aspettando di vedere cosa avrebbe fatto la squadra, cosa avrei fatto io. È stata la prima partita di una lunga serie, spero sia andata bene, individualmente, collettivamente, abbiamo ottenuto la vittoria, che è la cosa più importante. E sono stato anche soddisfatto della mia prestazione. Ma io, come la squadra, sento che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi con una vittoria. Abbiamo ancora molte partite davanti a noi per progredire, è stato davvero molto bello”.

Poi aggiunge sui tifosi: “Mi era già stato detto che l’atmosfera era buona, ma ha superato tutte le mie aspettative. In Ligue 1 avevo già trovato magnifica il supporto contro il Montpellier, poi non ho potuto giocare contro il Monaco per squalifica. L’atmosfera di questo stadio visto da fuori è molto buona, ma in campo è ancora più forte. Inspiegabile. Lo senti e l’atmosfera che abbiamo provato contro la Juventus è stata incredibile. È stata brutale. I tifosi, non solo gli ultras, ma tutto lo stadio, ci hanno permesso di fare ancora di più in campo, perché c’è un’atmosfera molto bella, molto vivace. È difficile da spiegare, ma la sensazione quando sono entrati i giocatori e l’inno della Champions League è stata qualcosa di incredibile”.

Foto: twitter PSG