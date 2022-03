VITINHA, CENTROCAMPISTA MODERNO CHE PIACE AI TOP CLUB

Due gol e due assist in campionato, buone prestazioni e una carta d’identità che segna solo ventidue anni: tutti fattori che hanno attirato l’interesse dei principali club del continente, che da tempo hanno messo gli occhi sul talento Vitinha, centrocampista attualmente in forza al Porto, formazione con il quale ha compiuto tutto il percorso di crescita nelle giovanili.

All’interno della società, infatti, Vitinha è entrato quando aveva solamente undici anni, nel lontano 2011: da allora ha cominciato la scalata con le varie selezioni del club, arrivando a debuttare nella Squadra B l’11 agosto 2019, quando ha disputato una gara di seconda divisione contro lo Sporting da Covilhã. In questo arco di tempo ha avuto modo di togliersi anche diverse soddisfazioni, come la vittoria nella Uefa Youth League del 2019, vinta in finale per tre reti a uno contro il Chelsea.

Nella stagione successiva, Vitinha ha trovato anche il debutto con la prima squadra del Porto, subentrando a Wilson Manafá al minuto numero sessantuno della partita disputata il 28 gennaio 2020 contro il Gil Vicente. Nel corso del campionato, vinto dalla sua formazione nonostante la sospensione primaverile dovuta alla pandemia, il centrocampista ha raccolto poi otto presenze, imponendosi come uno dei giovani più interessanti della rosa.

Lo scorso campionato è stato quello della definitiva consacrazione, dal momento che Vitinha è andato in prestito in Premier League, dove ha completato il percorso di formazione disputando ventidue partite con la maglia del Wolverhampton, trovando anche una rete nella gara di FA Cup disputata contro il Chorley. Tornato in patria, il centrocampista è divenuto poi uno dei punti fermi nel suo Porto, dove gioca con continuità da due anni ed ha trovato anche tre reti.

Numeri e prestazioni che hanno attirato anche l’interesse della Nazionale: la scorsa estate Vitinha ha preso infatti parte alla spedizione dell’Under21 disputato in Slovenia e Ungheria, dove il suo Portogallo è stato sconfitto in finale per mano della Germania, entrando anche nella Top11 della competizione. Pochi giorni fa, invece, è arrivata la gioia della prima chiamata con la selezione maggiore, dal momento che il commissario tecnico l’ha scelto al posto dell’infortunato Ruben Neves.

Arrivato all’età perfetta per spiccare il volo, Vitinha sembra pronto per compiere il grande salto verso un top club europeo, dal momento che sono in molti ad aver messo gli occhi su di lui. Questo anche perché si parla di un calciatore molto versatile, in grado di occupare tutte le zone della mediana abbinando abilità tecniche a ottime doti dinamiche, fattori che gli permettono sia di agire come punto di riferimento della squadra palla al piede che muoversi negli spazi stretti.

