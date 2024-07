Vitik, valutazione alta. Le italiane quasi in ritirata

Martin Vitik è un difensore centrale interessante, dalle buone prospettive, classe 2003 e che in tempi non lontani era stato seguito anche dal Napoli. Diversi giorni fa sono circolate voci su una prima offerta della Fiorentina alla Sparta Praga, ma non ci riscontri in tal senso. Infatti, i viola hanno chiuso gli accordi con Valentini. La valutazione di Vitik è alta, almeno 15-16 milioni più bonus, in ogni caso la priorità della Fiorentina – dopo Valentini – è quella di dedicarsi agli altri reparti, centrocampo in testa. E per gli altri club italiani avvicinarsi a Vitik con questa valutazione sarà sempre più complicato.

Foto: Instagram Vitik