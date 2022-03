Vitesse-Roma 0-1: Sergio Oliveira colpisce e poi si fa espellere

La Roma vince sull’ostico (e pessimo) campo del Vitesse, in Olanda, nell’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Decide la gara un gol di Sergio Oliveira al primo minuto di recupero del primo tempo.

Partita complicata per i giallorossi, che soffrono all’inizio. All’8′ clamorosa occasione per Openda, che in area di rigore liscia una clamorosa palla gol per gli olandesi.

Ancora Openda alla mezz’ora sfiora il vantaggio per il Vitesse. La Roma si fa vedere al 42′ con Abraham, ma l’inglese non riesce a far male al Vitesse. La sblocca allora al 46′ Sergio Oliveira, che sfrutta un ottimo assist di Zaniolo per insaccare la rete dell’1-0.

Nella ripresa, ilo Vitesse ci prova. Al 75′ è però Mancini a fiorare il 2-0 con un colpo di testa che sfiora kla traversa. Al 78′ Sergio Oliveira si fa ammonire per la seconda volta e lascia i suoi in 10. Mourinho chiede alla Roma di stringere i denti, Grbc all’86’ mette paura alla Roma, ma non basta.

I capitolini passano 1-0 in Olanda e tornano a Roma con un buon vantaggio in vista della gara di ritorno.

Foto: Twitter Roma