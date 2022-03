Vitesse, Doekhi: “Opportunità per misurarci. Abbiamo dimostrato di poter sempre sorprendere”

Insieme al tecnico Letsch, anche il capitano del Vitesse Danilho Doekhi ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma: “Speri sempre di arrivare il più avanti possibile, ma in un girone così difficile era davvero irrealistico. Stiamo conducendo un’altra grande stagione europea e ancora una volta ci troviamo di fronte a un bellissimo avversario. Sarà una partita dura, ma anche bella, in uno stadio pieno. È anche un altro momento per misurarci. Hanno top player, ma noi crediamo nei nostri punti di forza e abbiamo dimostrato in questa stagione che c’è sempre un’opportunità per sorprendere”.

FOTO: Sito Vitesse