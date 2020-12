Ecco il comunicato comparso sul sito del club gialloblù:

“La U.S. Viterbese 1908 comunica la rescissione consensuale del contratto del calciatore Aimone Calì. Ad Aimone, che in maglia gialloblù ha totalizzato otto presenze, va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”.

Foto: sito ufficiale Viterbese