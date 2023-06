Visite mediche concluse per Loftus-Cheek. Il centrocampista, ex Chelsea, che si unirà al Milan, intorno alle 10.30 era arrivato alla Clinica La Madonnina a Milano per sostenere le visite di rito. Il giocatore inglese ha appena concluso le visite mediche e ora farà il test per l’idoneità sportiva al centro Ambrosiano, dopodichè sarà pronto a mettere una firma sul contratto per legarsi ai rossoneri fino al 2028.

Foto: twitter Chelsea