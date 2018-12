Virtus Francavilla, via il dg Fracchiolla. Fernandez nuovo ds

La Virtus Francavilla Calcio comunica ufficialmente di aver risolto consensualmente, in data odierna, il rapporto di collaborazione con Domenico Fracchiolla in merito all’incarico di Direttore Generale. La società ringrazia Domenico per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questo anno e mezzo con i colori biancazzurri, augurandogli un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

La Virtus Francavilla Calcio comunica contestualmente che è stato raggiunto l’accordo con Mariano Antonio Fernandez in merito all’incarico di nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla Calcio. Il giovane direttore classe 1978, dopo una lunga ed importante carriera da calciatore, inizia il suo percorso da dirigente nella stagione 2014/2015 con il Matera Calcio nella quale raggiunge il terzo posto in Lega Pro e la semifinale playoff per la Serie B. Nella stagione successiva (2015/2016), sempre tra le fila della società dei Sassi, ottiene il sesto posto in Lega Pro. Nella stagione 2016/2017 diventa Direttore Sportivo dell’ambiziosa Audace Cerignola in Eccellenza, con la quale conquista la Promozione in Serie D. In questa stagione ha collaborato con la Milano City in serie D girone A. La società augura a Mariano un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.