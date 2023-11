Virtus Francavilla, scelto Occhiuzzi per la panchina

La Virtus Francavilla ha ormai scelto Roberto Occhiuzzi per la panchina. Come riportato da Antenna Sud quasi un’ora fa, l’ex Cosenza è in pole con un vantaggio chiaro sui concorrenti, annuncio a un passo. Sarà l’ex Cosenza a sostituire Villa sollevato dopo l’ultima sconfitta.

Foto: twitter Cosenza