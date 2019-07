Giornata di annunci importanti in casa Virtus Entella. Dopo Valietti, il club ligure ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese di Mauro Coppolaro e l’arrivo in prestito dal Sassuolo di Leonardo Sernicola. I due difensori classe ’97 andranno così a rafforzare il reparto arretrato biancoazzurro in vista della prossima stagione.