Virkrus (ds M’Gladbach): “Thuram andrà via, abbiamo deciso di mollare la presa”

Il futuro di Marcus Thuram sarà lontano dal Borussia Monchengladbach. Intervenuto ai microfoni di Sport1, Roland Virkrus, direttore sportivo del club tedesco, ha anticipato l’addio a zero a fine stagione dell’attaccante francese: “Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram. Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto”.

Foto: Instagram Thuram