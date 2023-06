Van Dijk: “Siamo stati tutti vicini a Dumfries quando è arrivato in ritiro”

Virgil van Dijk dal ritiro dell’Olanda ha parlato dell’umore di Denzel Dumfries dopo la finale persa in Champions League: “A giocarsi la finale di Champions League c’erano tre giocatori della nazionale olandese ed è sempre una bella sensazione quando succede. Ovviamente siamo stati tutti vicino a Denzel per consolarlo quando è arrivato in ritiro. Ma allo stesso tempo siamo tutti molto felici per Aké”.

Foto: Instagram van Dijk