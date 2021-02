Violata la carta di credito di Mahrez. L’algerino se ne accorge dopo 5 settimane

Raggirato il centrocampista offensivo del Manchester City, Riyad Mahrez. Alla stella del City è stata infatti violata la carta di credito e sono stati rubati ben 175mila sterline. Il calciatore tuttavia ha impiegato ben 5 settimane prima di accorgersi che qualcuno stava utilizzando la sua carta di credito per fare la bella vita tra feste in spiaggia, hotel di lusso, shopping nelle boutique più esclusive e puntate al casinò. Ad organizzare la truffa è stato il 32enne Sharif Mohamed, un autista di carrelli elevatori. “La cosa più sorprendente è che qualcuno possa sperperare 175.000 sterline su una carta di credito senza che colui che l’ha persa se ne renda nemmeno conto”, ha commentato al Sun l’ex ispettore capo della polizia Mick Neville. Stando alla ricostruzione fatta durante il processo, tutto sarebbe iniziato con la telefonata di una persona che ha chiamato la Barclays fingendosi Mahrez, per ordinare una carta di credito a suo nome. Mohamed si è difeso sostenendo che stava agendo per conto di un membro della banca disonesto, ma non ha prodotto prove a sostegno di questa affermazione, mentre è invece emerso che lo stesso truffatore sarebbe andato apposta da Londra a Leicester a prelevare dei soldi da un bancomat per evitare di destare sospetti.

Foto: itvcom