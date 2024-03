Viola: “Ranieri è il valore aggiunto del Cagliari. La sua esperienza sarà fondamentale in questo finale di stagione”

Intervistato da l’Unione Sarda, il centrocampistas dei sardi, Nicolas Viola, ha parlato dell’importanza di mister Claudio Ranieri in vista del finale di stagione.

Queste le sue parole: “Ho un bel rapporto con mister Ranieri. Spesso non serve parlare, con lui basta uno sguardo, capisce tutto subito, sa dove ci stiamo orientando. Lui è il valore aggiunto del Cagliari. Sono fortunato ad aver conosciuto una persona che in questo momento mi sta dando tanto. Sono orgoglioso del suo percorso e del percorso che facciamo insieme. La sua esperienza sarà fondamentale in questo finale di stagione”.