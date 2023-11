Viola: “Andiamo a Torino senza paura, col Frosinone la svolta “

Nicolas Viola, numero 10 del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 contro il Genoa: “Siamo felicissimi, serviva qualcosa per il nostro pubblico, abbiamo dato continuità con una grande prova. La forza del gruppo è questa, sono felice di ciò che sto facendo e continuerò a farlo finché sarà possibile. Partite come quella col Frosinone possono dare la svolta a tutta la stagione, adesso ci aspettano altre gare importanti. C’è stato un salto di qualità, sarà difficile ma adesso, dopo la B e questa partenza di campionato, abbiamo l’esperienza giusta per affrontare le situazioni più critiche”.

Infine, sulla prossima sfida contro la Juventus: “Ce la giocheremo a viso aperto, senza paura. Devo dare quello che ho nei momenti che mi vengono concessi”.

Foto: Instagram Serie A