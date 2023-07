Vinicius sul caso Mendy: “Fino a quando saremo condannati senza avere il diritto alla difesa elementare?”

Benjamin Mendy è stato assolto dai capi di imputazione dopo le accuse di violenza sessuale. Il calciatore, tornato libero da un paio di giorni, ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza da parte di molti suoi colleghi. Anche Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, ha voluto esprimergli la propria vicinanza, affidando al suo profilo Instagram un messaggio: “Mi dispiace per tutto quello che hai passato. Hai perso due anni di carriera, ma questo è il danno minimo. E il danno psicologico? La tua vita non sarà più la stessa. Fino a quando saremo accusati e condannati senza avere il diritto alla difesa elementare? Le notizie false vengono create e diffuse senza verificare i fatti, poi la situazione peggiora. Cosa sarà fatto, ora, per riparare il danno?”

Foto: Instagram Vinicius Jr