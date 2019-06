Vinicius su Mbappé: “Penso che verrà al Real Madrid. Non c’è dubbio che…”

Vinicius “chiama” Kylian Mbappé al Real Madrid. Il talento delle Merengues ha concesso un’intervista a Telefoot e si è soffermato anche sul futuro del francese del Psg: “Secondo me verrà a Madrid. Certo che so che tutti i tifosi del Real sognano Mbappé. Ma anche i tifosi di tutte le squadre, tutti lo vogliono qui e penso che arriverà, non c’è dubbio che – nel caso – vinceremo molte cose insieme. Non ci conosciamo personalmente, ma parliamo su Instagram, ci inviamo messaggi. Lo ammiro molto, ha già vinto molti titoli e se venisse qui davvero sarebbe bello”.

Foto: Marca