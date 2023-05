Vinicius: “Scambierei tutti i miei gol e assist per essere in finale di Champions di nuovo”

Vinicius jr., attaccante del Real Madrid, ha parlato a ESPN sul momento dei blancos, dove ha spiegato il suo stato d’animo dopo l’eliminazione dalla Champios per mano del Manchester City.

Queste le sue parole: “È difficile per noi giocare contro una squadra che ci mette pressione dal primo minuto. Tutto quello che ho fatto quest’anno per non vincere la Champions League e il campionato finisce per essere un po’ frustrante per me. Personalmente voglio continuare ad evolvermi, migliorare i miei numeri, ma sempre a vantaggio della squadra. Ecco perché scambierei tutti i miei gol e assist per essere in finale di Champions di nuovo”.

Foto: Instagram Vinicius