Vinicius-Rodrygo-Valverde-Arribas, il Real conquista la finale del Mondiale per Club: 4-1 all’Al Ahly

Il Real Madrid cala il poker sull’Al Ahly e conquista la finale del Mondiale per Club. Il successo dei Blancos di Carlo Ancelotti è stato firmato da Vinicius, Rodrygo, Valverde e Arribas. Una vittoria che sarebbe stata essere più ampia, ma Modric ha fallito l’occasione dagli undici metri. Per gli egiziani a segno Maaloui. Adesso per i Merengues sfideranno in finale l’Al-Hilal che nella giornata di ieri ha sconfitto il Flamengo 3-2.

Foto: Instagram Real