Vinicius rivela: “Ho avuto solo tre giorni per scegliere tra Real e Barça. Poi…”

Vinicius Junior si racconta. Il giovane talento del Real Madrid ha parlato ai microfoni di FourFour Two soffermandosi sul suo trasferimento in Spagna: “Avevo ricevuto un’offerta dal Real e una dal Barcellona, ho avuto solo tre giorni di tempo per scegliere. Nella mia testa comunque le idee sono sempre state chiare: volevo giocare nel club migliore di tutti e per questo poi ho optato per il Real Madrid. I miei genitori erano stati inoltre in visita da entrambe le società e anche a loro era piaciuta più quella merengue”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid