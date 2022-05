Vinicius regala la Champions al Real! Ancelotti nella leggenda: è la quarta da allenatore, nessuno come lui

È finita la finale di Champions. Il Real Madrid alza al cielo di Parigi la 14a Champions della sua storia. Decisiva la zampata di Vinicius al 61′. Ancelotti nell’Olimpo degli allenatori: è il primo tecnico a raggiungere le 4 Champions in carriera, scavalcando Zidane e Bob Paisley fermi a quota 3.

Dopo un primo tempo di marca Reds, nella ripresa il graffio blancos. Al 61′ accelerazione sulla fascia destra di Valverde, che serve un assist perfetto per Vinicius. Il brasiliano sfugge a Alexander-Arnold e insacca un incolpevole Alisson. Gli inglesi, feriti nell’orgoglio, alzano i giri del motore, ma Salah e compagni sbattono in più occasioni sul muro Courtois. Il belga (migliore in campo) è prodigioso in più occasioni, soprattutto su un tiro a botta sicura dell’egiziano. Finisce così, col tripudio spagnolo e le lacrime del Liverpool.

FOTO: Sito Real