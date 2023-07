Il Real Madrid assegna il numero 7 a Vinicius jr. Il brasiliano, ha così parlato a Marca, grato al club per questa opportunità: “Sono veramente grato di poter indossare questa maglia già vestita da ottimi calciatori. Io mi ispiro a Cristiano Ronaldo, ho visto ogni sua partita e ha segnato un’epoca nel club. Per me è un idolo”.

Foto: Instagram personale