Vinicius posta la foto di squadra del Real: “Uniti”

Non si placano le polemiche in casa Real Madrid per la mancata vittoria del Pallone d’Oro da parte di Vinicius Junior. Dopo la vittoria di Rodri, il brasiliano ha pubblicato un messaggio su X, sostenendo di riprovarci in futuro. Negli scorsi minuti, lo stesso Vinicius Junior ha pubblicato anche una foto su Instagram. Oltre ai calciatori, sono presenti anche il presidente Florentino Perez e l’allenatore Carlo Ancelotti. La foto è accompagnata dalla didascalia “Uniti”, con due cuori bianchi.

Foto: Instagram Vinicius