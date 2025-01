Vinicius, l’Arabia prepara l’offensiva per l’estate

Omar Mugharbel, Amministratore delegato della lega saudita, in un’intervista di metà gennaio rilasciata ad AS, fece riferimento alla voglie dei club di continuare a investire fortemente sul mercato anche la prossima estate, ed uno dei nomi sul piatto sarebbe anche quello del fuoriclasse del Real Madrid Vinicius.

“In estate speriamo di vedere alcuni acquisti interessanti. Quindi aspettiamo e vediamo cosa succede con quello…”

“With it” le parole pronunciate da Maugharbel, in cui faceva riferimento proprio alla situazione legata a Vinicius, che ha preferito però non nominare esplicitamente, dato che l’attaccante brasiliano in quei giorni era proprio in Arabia Saudita saudita per disputare la Supercoppa spagnola, e Mugharbel stava per trovarsi faccia a faccia con Florentino Pérez. Ma l’intenzione è chiara, come conferma anche il portale spagnolo, e l’idea sarebbe quella di offrire al Real un offerta vertiginosa, probabilmente storica: AS parla di 300 milioni di euro (ad oggi il trasferimento più costoso è Neymar al PSG, 222 milioni). Non è ancora chiaro quale potrebbe essere il club, ma i principali candidati potrebbero essere l’Al-Hilal (che nelle ultime ore ha perso Neymar) o l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Per la stella brasiliana uno stipendio esorbitante: un miliardo di euro netti in cinque anni, essenzialmente 200 milioni a stagione. La posizione del Real Madrid, che al momento non ha notizie di questa nuova offerta, sarà la stessa: si farà riferimento alla clausola rescissoria del giocatore, fissata a un miliardo di euro. Il club non pensa di vendere il brasiliano, infatti l’idea al termine di questa stagione è quella di incontrare i suoi rappresentanti per negoziare un prolungamento del suo contratto, che scadrà nel 2027, con incluso un aumento di stipendio.

Foto: Instagram Vinicius