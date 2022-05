Vinicius Junior festeggia la sua prima tripletta: “Serata indimenticabile”

Benzema che raggiunge Raul come secondo marcatore all-time del club, Modric con tre assist refertati, la vittoria per 6-0: che partita per il Real Madrid contro il Levante. Non finisce qui, perché nella vagonata di gioie bisogna aggiungere quella provata da Vinicius Junior, alla prima tripletta da professionista. Il talentuoso brasiliano, letteralmente esploso in questa stagione, ha palesato la propria felicità attraverso Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Foto: Instagram Vinicius