Vinicius Junior è convinto: “Ieri serata perfetta, la migliore da quando sono a Madrid. Vogliamo il titolo”

Vinicius Junior è convinto, uno dei principali trascinatori del Real Madrid ha commentato il successo ottenuto ieri contro il Barcellona nel classico. Queste le sue parole ai microfoni di Movistar: “Per me ieri è stata una serata perfetta, la migliore notte da quando sono a Madrid, sicuro. Lavoro sempre duro, e spero sempre che possa arrivare il mio momento. Toni Kroos mi ha dato un passaggio perfetto, l’abbiamo provato anche in allenamento: è andata bene e sono riuscito a segnare. Dobbiamo continuare così, per noi e per i tifosi: siamo nella migliore squadra del mondo e dobbiamo renderli felici. Ora vogliamo il titolo”.